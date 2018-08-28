Пёс так деликатно попросился на прогулку, что стал мастером намёков

В интернете стал вирусным короткий ролик, в котором главным героем стал очень вежливый пёс. На кадрах видно, как собака культурно сидит перед входом в комнату, внимательно смотрит на хозяина и одними глазами показывает ему на поводок, висящий на двери, намекая, что не прочь погулять. Деликатная собака стала настоящим героем в соцсетях и была названа пушистым мастером намёков.

from Dog GIFs via Gfycat

Ролик был опубликован на портале Reddit и за считаные часы набрал 114 тысяч лайков и больше тысячи комментариев от восхищённых пользователей.

Предлагаю отдать ей титул самой вежливой собаки в мире!

О, как это здорово. Мой пёс просто лает как осел.

Боже, какие реверансы! Наши переговоры с собаками на тему прогулок звучат так: ГавгавгавгавгавГАВГАВГАВАВАВАВгавагрх

Собаки научились следить за взглядом человека. Разве это не удивительно!

Не знаю, не знаю, если я показываю на что-то глазами, мой пёс будет продолжать смотреть мне в лицо, а если я укажу на это рукой, он будет пялиться на руку. Он что, тупой?

Это может зависеть от породы и от обучения. Мы использовали еду, чтобы научить наших собак смотреть на то, на что мы указываем, и это было очень эффективно. Теперь, когда я указываю на что-то во время разговора с другом или членом семьи и моя собака видит это, она сразу же несётся смотреть всё, на что я показала, в надежде найти там еду 😂

Мой щенок всегда следит за моими глазами, когда мы играем с его игрушками. Так что я могу обмануть его — посмотреть в другую сторону и выхватить игрушку изо рта рукой. Но с каждым разом он становится всё умнее и начинает что-то подозревать))

Да, это очень зависит от породы, более крупные собаки обычно легче обучаются. Чтоб вы знали, чем больше собака, тем она умнее. Конечно, есть некоторые умные маленькие собаки, и ротвейлер не такой умный, как бордер-колли, но это общее правило.

Я впечатлён деликатностью этого пса!

Это просто пушистый мастер намёков!

Некоторым людям стоит поучиться вежливости у собак.

А как ваши собаки просятся гулять?

Недавно «Ридус» писал об умнейшей собаке, которая научилась играть в дженгу и поразила миллионы людей. А потом выяснилось, что этот пёс также умеет танцевать, занимается йогой, играет на музыкальных инструментах, убирается дома, катается на скейте и, кажется, способен посчитать за вас налоги.

