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Клинцевич назвал фейком публикацию про российских военных в Донбассе

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© Валерий Шарифулин/ТАСС

© Валерий Шарифулин/ТАСС

Член комитета Совета Федерации по обороне Франц Клинцевич назвал фейком сообщение британской The Guardian о том, что исследовательская группа Forensic Architecture нашла свидетельства участия российских военных в боях под Иловайском в августе 2014 года.

«Очередная фейковая новость, имеющая в данном случае вполне конкретного адресата», — написал сенатор на своей странице в Facebook.

По его словам, это предостережение для нынешнего президента Украины Владимира Зеленского.

Таким образом «определенные силы» решили предостеречь украинского лидера от опрометчивых шагов в сторону России, отметил Клинцевич.

«Для этого используется даже откровенный подлог», — резюмировал сенатор.

Ранее британская газета The Guardian сообщила, что исследовательская группа Forensic Architecture обнаружила доказательства участия России в боях под Иловайском в августе 2014 года.

В частности, исследователи нашли множество спутниковых снимков российских вооруженных конвоев на территории Украины, а также танков Т-72Б3, которые в 2014 году использовались только Россией.

Forensic Architecture опубликовала фотографии и видеоматериалы на своем сайте.

В исследовательской группе заявили, что обнаруженные доказательства приложат к делу, которое будет рассматриваться Европейским судом по правам человека (ЕСПЧ).

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