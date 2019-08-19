Клинцевич назвал фейком публикацию про российских военных в Донбассе
- 19 августа 2019, 12:36
- Александр Юрьев, журналист «Ридуса», отдел новостей
Член комитета Совета Федерации по обороне Франц Клинцевич назвал фейком сообщение британской The Guardian о том, что исследовательская группа Forensic Architecture нашла свидетельства участия российских военных в боях под Иловайском в августе 2014 года.
«Очередная фейковая новость, имеющая в данном случае вполне конкретного адресата», — написал сенатор на своей странице в Facebook.
По его словам, это предостережение для нынешнего президента Украины Владимира Зеленского.
Таким образом «определенные силы» решили предостеречь украинского лидера от опрометчивых шагов в сторону России, отметил Клинцевич.
«Для этого используется даже откровенный подлог», — резюмировал сенатор.
Ранее британская газета The Guardian сообщила, что исследовательская группа Forensic Architecture обнаружила доказательства участия России в боях под Иловайском в августе 2014 года.
В частности, исследователи нашли множество спутниковых снимков российских вооруженных конвоев на территории Украины, а также танков Т-72Б3, которые в 2014 году использовались только Россией.
Forensic Architecture опубликовала фотографии и видеоматериалы на своем сайте.
В исследовательской группе заявили, что обнаруженные доказательства приложат к делу, которое будет рассматриваться Европейским судом по правам человека (ЕСПЧ).
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