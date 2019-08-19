Британские СМИ нашли свидетельства участия России в боях в Донбассе

Британская исследовательская группа Forensic Architecture обнаружила доказательства участия России в боях под Иловайском в августе 2014 года, пишет газета The Guardian.

В частности, исследователи обнаружили множество спутниковых снимков российских вооруженных конвоев на территории Украины, а также танков Т-72Б3, которые в 2014 году использовались только Россией.

Forensic Architecture опубликовала фотографии и видеоматериалы на своем сайте.

Как отмечает издание, в исследовательской группе заявили, что обнаруженные доказательства приложат к делу, которое будет рассматриваться Европейским судом по правам человека (ЕСПЧ).

Иловайск расположен в 35 км к востоку от Донецка. С 7 августа по 3 сентября 2014 года здесь шли ожесточенные бои между подразделениями Вооруженных сил Украины (ВСУ) и ополченцев самопровозглашенной Донецкой Народной Республики (ДНР). ВСУ потерпели под Иловайском катастрофическое поражение.

По версии украинских СМИ, аналитиков и властей, а также стран Запада, в этих боях на стороне ДНР принимали участие российские вооруженные силы. Москва всегда отрицала участие своих военнослужащих в боевых действиях в Донбассе.

Как сообщал «Ридус», лидер украинской президентской партии «Слуга народа» Дмитрий Разумков заявил, что для завершения конфликта в Донбассе предстоит пройти большой путь.