Жена премьера Израиля устроила скандал, бросив в Киеве гостевой каравай

Супруга премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху закатила скандал в самолете на пути в Киев, сообщает израильский портал «Вести».

Сара Нетаньяху отчитала командира экипажа за то, что он не приветствовал ее должным образом, когда высокопоставленная пара вошла в самолет.

Издание отмечает, что первая леди Израиля также попыталась прорваться в кабину пилотов, чтобы высказать свое неудовольствие командиру, однако ее туда не пропустили телохранители.

В сообщении израильского портала говорится, что на самом деле командир приветствовал Сару Нетаньяху перед взлетом, однако она, вероятно, не расслышала его слов.

В итоге командир поприветствовал супружескую чету второй раз, за 45 минут до посадки в Киеве, особо отметив жену премьер-министра.

Желаем главе правительства и его супруге, госпоже Саре Нетаньяху, удачного визита, — приводит издание слова командира воздушного судна.

В то же время в канцелярии премьера отрицают, что именно телохранители Нетаньяху не пустили его супругу в кабину пилотов, подчеркнув, что речь идет о недоразумении, которое сразу же разрешили.

Тем не менее настроение у первой леди Израиля было испорчено. Когда супруги Нетаньяху в аэропорту Киева сошли по трапу, их приветствовали девушки в традиционных украинских нарядах с караваем хлеба и солью.

Премьер, как и полагается, отломил кусочек хлеба, обмакнул в соль и надкусил. После этого он передал еще один ломтик хлеба жене, однако она бросила его на землю, отмечает газета «Взгляд».

В апреле нынешнего года, как писал «Ридус», Биньямин Нетаньяху стал премьер-министром Израиля в пятый раз.