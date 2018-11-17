Нетаньяху стал премьер-министром Израиля в пятый раз

Президент Израиля Реувен Ривлин поручил Биньямину Нетаньяху сформировать правительство после того, как его партия «Ликуд» сумела с минимальным отрывом от оппозиции победить на выборах в Кнессет. Для Нетаньяху это означает четвертый премьерский срок подряд и пятый в карьере.

«Это высочайшая привилегия из возможных в демократической жизни. Я взволнован так же, как в первый раз, в некоторых смыслах даже больше, чем тогда. Я сделаю все, чтобы оправдать доверие, которое оказали мне граждане Израиля», — цитирует комментарий Нетаньяху РИА Новости.



Теперь лидеру партии «Ликуд» предстоят коалиционные переговоры с распределением министерских портфелей.



Напомним, после подсчета 100% голосов депутаты партии «Ликуд» получили 36 мест в 120-местном парламенте, а их оппоненты из политического блока «Кахоль-Лаван» бывшего главы Генштаба Армии обороны Израиля Бени Ганца — лишь 35. Дополнительный 36-й мандат партии Нетаньяху принесли так называемые двойные конверты — голоса военнослужащих, дипломатов, заключенных и прочих особых категорий электората.

Так как Израиль по своему государственному устройству является парламентской республикой, премьер-министр, а не президент является фактическим главой государства.

