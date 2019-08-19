Опубликовано видео полета МиГ-31 в ближнем космосе

СМИ опубликовали видео учебных полетов высотных истребителей-перехватчиков МиГ-31БМ морской авиации Тихоокеанского флота в ближнем космосе на высоте 20 километров. Во время учений летчики отработали элементы перехвата условного нарушителя воздушного пространства России.

«Впервые в воздушном бое на практическом потолке приняли участие новые модернизированные высотные истребители-перехватчики МиГ-31БМ», — сообщили РИА Новости в пресс-службе Восточного военного округа.

Видео учебных полетов в ближнем космосе со скоростью 2500 километров в час опубликовал телеканал Минобороны «Звезда».

Недавно истребители МиГ-31К были задействованы во время Армейских международных игр под Рязанью. для демонстрации ракетных комплексов «Кинжал» широкой публике. Вооруженные гиперзвуковыми «Кинжалами» российские истребители с прошлого года стоят на опытно-боевом дежурстве.

Напомним, двухместный сверхзвуковой всепогодный истребитель-перехватчик дальнего радиуса действия МиГ-31 был разработан в СССР в 1970-е годы для перехвата и уничтожения воздушных целей на любых высотах, включая большие, куда не могли подняться другие советские истребители. Некоторое время полки МиГ-31 имели статус спецназа в составе сил ПВО. Модернизированные МиГ-31БМ сохранили планер советских времен, но получили современное оборудование и вооружение, а также принципиально новую компоновку обеих кабин.