Вооруженные «Кинжалами» МиГ-31 сняли на видео
- 10 августа 2019, 18:18
- Александр Юрьев, журналист «Ридуса», отдел новостей
Гиперзвуковой ракетный комплекс «Кинжал» впервые показали широкой публике.
Во время армейских международных игр истребители МиГ-31К с ракетным комплексом пролетели над полигоном Дубровичи под Рязанью.
Телеканал «Звезда» опубликовал видео с авиапредстваления.
Во время шоу штурмовики и бомбардировщики били авиационными бомбами по батарее ЗРК условного противника, при этом прикрывая два вооруженных «Кинжалами» истребителя МиГ-31К, отмечает телеканал «360».
В авиашоу также приняли участие команды из Белоруссии, Казахстана и Китая.
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