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Вооруженные «Кинжалами» МиГ-31 сняли на видео

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© wikipedia.org / пресс-служба президента РФ

© wikipedia.org / пресс-служба президента РФ

Гиперзвуковой ракетный комплекс «Кинжал» впервые показали широкой публике.

Во время армейских международных игр истребители МиГ-31К с ракетным комплексом пролетели над полигоном Дубровичи под Рязанью.

Телеканал «Звезда» опубликовал видео с авиапредстваления.

Во время шоу штурмовики и бомбардировщики били авиационными бомбами по батарее ЗРК условного противника, при этом прикрывая два вооруженных «Кинжалами» истребителя МиГ-31К, отмечает телеканал «360».

В авиашоу также приняли участие команды из Белоруссии, Казахстана и Китая.

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