Минпросвещения рекомендовало запретить мобильники в школах

В Министерстве просвещения Российской Федерации подготовили рекомендации для региональных ведомств с предложением рассмотреть вопрос об ограничении использования мобильных телефонов в школах.

Согласно анализу международного опыта, длительное использование телефонов школьниками может привести к нарушениям психики, гиперактивности, нарушениям сна, раздражительности, а также снижению умственной работоспособности, ослаблению памяти и внимания.

Минпросвещения провело совместно с Рособрнадзором и Роспотребнадзором опрос среди учащихся, их родителей и педагогов.

Ограничение использования мобильных телефонов школьниками во время уроков поддержали 61% учащихся, 89% родителей и 90% учителей, сообщается на сайте министерства.

При этом в ведомстве подчеркнули, что эти ограничения не должны касаться детей, которым необходимо наличие телефона по состоянию здоровья, например для мониторинга сахара крови при сахарном диабете.

В министерстве отметили, что Роспотребнадзор в течение года будет проводить мониторинг состояния здоровья школьников при ограничении использования мобильных устройств связи, а Рособрнадзор, в свою очередь, совместно с Российской академией образования — выборочный мониторинг повышения эффективности образовательного процесса при отсутствии гаджетов.

Как сообщал «Ридус», Роспотребнадзор ограничил вес рюкзака с учебниками для учащихся 1—2-х классов школ 2,2 килограмма. Ведомство рекомендовало родителям следить, чтобы на учебники и письменные принадлежности не приходилось больше 1,5 килограмма общего веса.