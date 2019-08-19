Роспотребнадзор запретил первоклашкам слишком тяжелые рюкзаки

Роспотребнадзор ограничил вес рюкзака с учебниками для учащихся 1—2-х классов школ 2,2 килограмма. Ведомство рекомендовало родителям следить, чтобы на учебники и письменные принадлежности не приходилось больше 1,5 килограмма общего веса.

«Для уменьшения нагрузки на ученика введены нормативы на вес ежедневного комплекта учебников и письменных принадлежностей школьника в различных классах, который не должен превышать 1,5 килограмма для учащихся 1—2-х классов. <...> Вес ранца без учебников для учащихся 1—4 классов должен быть не более 700 грамм», — сообщили представители Роспотребнадзора ТАСС.

Для школьников постарше ведомство также установило нормативы по весу учебников: не более 2 килограммов для учащихся 3—4-х классов, 2,5 килограмма — для 5—6-х, 3,5 килограмма — для 7—8-х и не более 4 килограммов для старшеклассников. Ранец без учебников для учащихся средних и старших классов должен быть не тяжелее одного килограмма.



В Роспотребнадзоре призвали обращать внимание и на такие детали, как ширина лямок, формоустойчивость и прилегание к спине для равномерного распределения веса и предотвращения нарушений осанки у детей.

Последние полгода Роспотребнадзор по просьбе уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Анны Кузнецовой также занимался проблемой питания в школах. Педагоги из Кемеровской области пожаловались на то, что дети из малообеспеченных семей, которым положено бесплатное питание, получают в обед гораздо меньшие порции, чем их сверстники из обеспеченных семей. Помимо этого, дети из бедных семей порой, стесняясь своего положения, отказываются обедать вместе со всеми. Реагируя на эти жалобы, Кузнецова выдвинула ряд предложений по совершенствованию системы питания в школах и детских садах.

Ранее «Ридус» рассказывал о том, как жительнице Москвы удалось избавить своего 12-летнего сына от нескончаемой травли одноклассников. Это было непросто, но результат привел в восхищение тысячи людей.

