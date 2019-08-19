В России вступили в силу новые правила проверки багажа на таможне

В России с понедельника, 19 августа, вступили в силу новые правила провоза на территорию страны фруктов, овощей и цветов.

Согласно постановлению правительства России, без оформления фитосанитарных сертификатов в багаже и ручной клади теперь можно провозить не более пяти килограммов овощей и фруктов, а также семян и других продуктов растительного происхождения.

Что касается цветов, сертификат не потребуется при ввозе в страну не более трех букетов или не более 15 цветов.

Соответствующее постановление правительства опубликовано на интернет-портале правовой информации.

Согласно утвержденным правилам, сотрудники таможни будут проверять багаж пассажиров судов, самолетов, поездов, а также членов их экипажей и поездных бригад. Кроме того, будут осматривать пересекающие границу автомобили.

В случае превышения разрешенной нормы и отсутствия фитосанитарного сертификата продукция будет изыматься, отправляться обратно или уничтожаться, отмечает газета «Известия».

О грядущих изменениях в таможенных правилах уже сообщалось в июле. Как писал «Ридус», новые нормы касаются продукции с высоким фитосанитарным риском. В этот перечень вошли финики, инжир, ананасы, авокадо, гуава, манго, мангустин, вишня, черешня, персики, сливы, цитрусовые, бобовые и орехи, а также овощи: томаты, различные виды капусты, морковь, репа, редис, огурцы, всевозможные луковицы и клубни.

Напомним, в мае 2019 года после обращения Национальной мясной ассоциации с просьбой о запрете ввоза хамона и других иностранных деликатесов в Россию в Минсельхозе подготовили поправки к закону «О ветеринарии».

Согласно новой версии закона, опубликованной на портале проектов нормативных правовых актов, готовую продукцию животного происхождения можно будет ввозить только при двух условиях: не более пяти килограммов в заводской упаковке и исключительно из стран, где не отмечено эпидемий среди животных.

При этом Россельхознадзор получит полномочия уничтожать в пунктах пропуска продукцию животного происхождения из ручной клади, багажа и посылок, которую россияне ввозят для личного потребления из стран, не входящих в Евразийский экономический союз (ЕАЭС).