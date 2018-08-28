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Россиянам запретили возить в багаже много фруктов и овощей

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© Интерпресс/ТАСС

© Интерпресс/ТАСС

Уже в следующем месяце пассажиры в своем багаже и ручной клади смогут ввезти в Россию из-за рубежа не более пяти килограммов фруктов и овощей, а также не более трех букетов цветов. В случае превышения установленных лимитов от граждан будут требовать фитосанитарные сертификаты, а при их отсутствии — изымать и уничтожать «запрещенку».

«Изменения в правила государственного карантинного фитосанитарного контроля в пунктах пропуска через госграницу начнут действовать с 19 августа. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации», — сообщает «Российская газета» со ссылкой на правительственное постановление.

Эти правила касаются багажа и ручной клади пассажиров всех видов транспорта, включая личные автомобили, а также членов экипажей судов, самолетов, вагонов-ресторанов, пересекающих таможенную границу Евразийского экономического союза. Распространяются новые правила и на почтовые отправления.

Новые нормы касаются продукции с высоким фитосанитарным риском. В этот перечень вошли финики, инжир, ананасы, авокадо, гуава, манго, мангустин, вишня, черешня, персики, сливы, цитрусовые, бобовые и орехи, а также овощи: томаты, различные виды капусты, морковь, репа, редис, огурцы, всевозможные луковицы и клубни.

Напомним, в мае 2019 года после обращения Национальной мясной ассоциации с просьбой о запрете ввоза хамона и других иностранных деликатесов в Россию в Минсельхозе подготовили поправки к закону «О ветеринарии».

Согласно новой версии закона, опубликованной на портале проектов нормативных правовых актов, готовую продукцию животного происхождения можно будет ввозить только при двух условиях: не более пяти килограммов в заводской упаковке и исключительно из стран, где не отмечено эпидемий среди животных.

При этом Россельхознадзор получит полномочия уничтожать в пунктах пропуска продукцию животного происхождения из ручной клади, багажа и посылок, которые россияне ввозят для личного потребления из стран, не входящих в Евразийский экономический союз (ЕАЭС).

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