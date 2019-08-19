Белоруссия и Украина оказались крупнейшими должниками России

Журналисты составили список стран, имеющих наибольший госдолг перед Россией. Программа государственных кредитов, предоставляемых Москвой другим государствам, засекречена, поэтому официально такие списки не составляются.



В частности, в РБК обнаружили по меньшей мере 17 государств, которые суммарно должны России около 27 миллиардов долларов. Общую задолженность по российским госкредитам Минфин оценивал на 1 мая 2019 года в 39,4 милллиарда, из которых 15,8 должны страны СНГ.

Оказалось, что крупнейшим должником России является Белоруссия: Минск задолжал 7,5 миллиарда и не спешит избавляться от долга. Скорее наоборот: по сравнению с концом прошлого года задолженность немного увеличилась, а в целом с 2012 года долг Белоруссии перед Россией вырос в два раза. Вторым крупнейшим кредитором этой страны после РФ является Китай.

На втором месте в списке должников России расположилась Украина с показателем около 3,7 миллиарда долларов. Должник из Киева получился проблемный: основную часть долга составляют печально известные «3 миллиарда Януковича» в еврооблигациях, которые Фонд национального благосостояния России приобрел в декабре 2013 года — прямо накануне Евромайдана, и в Киеве отказываются признавать этот долг. В декабре 2015 года власти Украины объявили по этим бумагам дефолт, а судебные разбирательства продолжаются до сих пор, причем в британских судах. Признает Украина только оставшуюся часть долга за поставки газа, но и его выплачивать не торопится по политическим причинам.



Почти столько же России задолжала Венесуэла — 3,5 миллиарда долларов, это кредит на поставки оружия. У Каракаса есть вполне рабочий вариант расчета по долгам через поставки своей нефти, которую Россия потом перепродает или использует для собственных нужд, так что, пока у власти в этой стране находится лояльный Москве режим, долг не является безнадежным.

То же самое трудно сказать о Кубе, которая традиционно пользовалась российской финансовой поддержкой еще со времен СССР. Сегодня Гавана должна 3,2 миллиарда долларов, и перспективы погашения у этого долга туманные. Зато власть на Острове свободы устойчива и вот уже 60 лет очень дружелюбна к России. После Чернобыльской катастрофы Куба оказалась едва ли не единственной страной мира, которая предоставила СССР реальную помощь, за свой счет поправив здоровье 24 000 детей, пострадавших от последствий заражения радиацией. Для этого Фидель Кастро утвердил специальную государственную программу помощи «Дети Чернобыля».

В верхнюю часть списка крупнейших должников России также попали Бангладеш (2 миллиарда долларов), Кипр (1,8 миллиарда), Индия (1,1), Йемен (1), Ирак (0,7), Сербия (0,7), Вьетнам (0,6), Индонезия (0,3) и Армения (0,3). Остальные страны должны РФ суммы, не превышающие 100 миллионов долларов.

Российские чиновники не раскрывают содержание программы госкредитов в связи с политическим характером решений Кремля об их выдаче, а еще потому, что часто кредиты выдаются в рамках военно-технического сотрудничества. Известно, что оружие и военную технику в кредит в России в разное время закупали Армения, Венесуэла, Индия и Индонезия, а детали таких сделок засекречены.

Напомним, сама Россия делать слишком крупные новые внешние займы избегает, а старые за последние два десятка лет успешно выплатила. Так, в 2017 году Москва погасила последний внешний долг СССР, выплатив 125,2 миллиона долларов Боснии и Герцеговине. Долг возник в связи с тем, что Россия взяла на себя обязательства бывшего СССР перед бывшей Югославией. С другими бывшими югославскими республиками — Хорватией, Сербией, Черногорией, Словенией и Македонией — Россия расплатилась в 2011—2016 годах.

В 2013-м Россия полностью расплатилась с Чехией (3,6 миллиарда долларов) и Финляндией (30 миллионов). В 2006 году РФ погасила долг СССР перед Парижским клубом в размере 23,7 миллиарда долларов. В 2000 году Москва выплатила царский долг перед Францией, погашения которого Париж ждал более ста лет.

Совокупный внешний долг России в последние пять лет сократился с 729 до 482 миллиардов долларов. Аналогичное значение последний раз было зафиксировано в 2011 году, после чего объем долговой нагрузки вырос и достиг максимума в 2014 году. При этом собственно госдолг России по состоянию на 2019 год составляет всего около 10% от этой суммы, а остальные сотни миллиардов — это корпоративный долг отечественных компаний, предприятий и организаций.

Как писал «Ридус», за последние 20 лет Россия списала более 140 миллиардов долларов иностранным заемщикам. Кубе, например, было прощено 30 миллиардов долларов, КНДР — 11 миллиардов долларов. Эксперты видят в этом экономический смысл и пользу.

