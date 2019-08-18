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Спасатели сняли с горы в Грузии российских туристов

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© wikimedia.org

© wikimedia.org

В Грузии спасатели эвакуировали двух российских туристов с горы Ушба, расположенной в крае Самегрело-Верхняя Сванетия, сообщает грузинский «Первый канал».

По данным СМИ, один из россиян при подъеме травмировал ногу и не мог продолжать восхождение.

В Службе по управлению чрезвычайными ситуациями Грузии отметили, что туристы утром отправились на гору без проводника.

В настоящее время их отвезли в больницу в городе Местиа.

Гора Ушба — одна из вершин Большого Кавказа, расположенная в 1,5 км южнее границы с Россией. Ее высота составляет 4690 метров над уровнем моря.

Как сообщал «Ридус», несколько дней назад на склоне Эльбруса при восхождении на гору сорвался российский альпинист. Мужчина получил многочисленные ушибы и травмы на высоте 5300 метров.

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