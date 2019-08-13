Российский альпинист сорвался при восхождении на Эльбрус

На склоне Эльбруса при восхождении на гору сорвался российский альпинист.

Мужчина получил многочисленные ушибы и травмы на высоте 5300 метров.

На помощь пострадавшему отправились сотрудники Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России.

Спасатели обнаружили альпиниста и позже передали его работникам скорой медицинской помощи на поляне «Азау» с травмой головы, сообщается на сайте регионального управления МЧС РФ.

Вчера, как сообщал «Ридус», спасатели сняли с Эльбруса альпиниста из Австралии. Мужчина почувствовал себя плохо, у него произошел приступ горной болезни. Спасатели МЧС России пришли на помощь и эвакуировали 51-летнего спортсмена с высоты 4200 метров.