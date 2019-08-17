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Жительница Казахстана родила двоих детей с разницей в два месяца

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© pixabay.com

© pixabay.com

В Казахстане в городе Уральске женщина родила двоих детей с разницей в два месяца, говорится на официальной странице в Facebook республиканского Министерства здравоохранения.

По словам медиков, это произошло из-за особенностей строения организма 29-летней Лилии Коноваловой, у нее двойная матка.

Первый ребенок появился у роженицы 24 мая на сроке 25 недель. Вес девочки составлял 850 грамм, а рост — 42 сантиметра.

А 9 августа на свет благодаря кесареву сечению появился второй младенец, мальчик. Его вес составил 2,9 килограмма, рост — 50 см.

© Facebook.com

По словам заместителя главы областного перинатального центра Есета Ералина, это уникальный случай, подобное происходит крайне редко.

Он отметил, что по статистике шансы на рождение живого ребенка в такой ситуации равняются одному на 50 миллионов.

В ведомстве также приводят слова женщины, сообщившей, что ее беременность протекала очень тяжело.

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