Жительница Казахстана родила двоих детей с разницей в два месяца

В Казахстане в городе Уральске женщина родила двоих детей с разницей в два месяца, говорится на официальной странице в Facebook республиканского Министерства здравоохранения.

По словам медиков, это произошло из-за особенностей строения организма 29-летней Лилии Коноваловой, у нее двойная матка.

Первый ребенок появился у роженицы 24 мая на сроке 25 недель. Вес девочки составлял 850 грамм, а рост — 42 сантиметра.

А 9 августа на свет благодаря кесареву сечению появился второй младенец, мальчик. Его вес составил 2,9 килограмма, рост — 50 см.

По словам заместителя главы областного перинатального центра Есета Ералина, это уникальный случай, подобное происходит крайне редко.



Он отметил, что по статистике шансы на рождение живого ребенка в такой ситуации равняются одному на 50 миллионов.

В ведомстве также приводят слова женщины, сообщившей, что ее беременность протекала очень тяжело.