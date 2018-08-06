«Чудо от Аллаха»: женщина родила дважды за месяц

В Бангладеш женщина родила дважды в течение месяца. Спустя 26 дней после появления свет ее первого сына 20-летняя Арифа Султана снова родила, на этот раз двойню, сообщает портал AsiaOne.

После первых родов в конце февраля медики не обратили внимания, что женщина обладает редкой аномалией: у нее есть вторая матка, в которой растут еще два плода.

По данным издания, в пятницу, 22 марта, у Султаны снова отошли воды, ее срочно госпитализировали. В больнице роженице сделали кесарево сечение и извлекли двух близнецов — мальчика и девочку.

Теперь женщина, проживающая в районе Дрессор на юго-западе страны, беспокоится, как прокормить такое количество неожиданно появившихся детей на небольшую зарплату мужа. Он зарабатывает в месяц около шести тысяч бангладешских так, что примерно равно 70 американским долларам.

Однако ее муж бодро заявил, что «это чудо от Аллаха, что все дети здоровы».

«Буду стараться изо всех сил, чтобы они были счастливы», — подчеркнул супруг.