В Ярославле полковника полиции арестовали за взятку в особо крупном размере

В Ярославле заключили под стражу заместителя начальника управления организации тылового обеспечения регионального управления МВД России, полковника полиции Евгения Терехова, сообщает пресс-служба областного суда.

Офицера подозревают в получении взятки в особо крупном размере.

Кировский районный суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца, до 15 октября нынешнего года.

Полковник Терехов также занимает должность начальника отдела по капитальному строительству и ремонту управления внутренних дел по Ярославской области.

Как писал «Ридус», на прошлой неделе в управлении экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Красноярскому краю прошли обыски. Высокопоставленных сотрудников полиции подозревают в получении взятки и мошенничестве.

А в конце июля был задержан начальник управления уголовного розыска УМВД Приморского края Андрей Миляев по подозрению в получении пяти миллионов рублей.