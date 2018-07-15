найти ×
   
  • USD
    63.52
  • EUR
    70.64
СохранитьСохранено0
×

001278

В Приморье задержали начальника угрозыска за многомиллионную взятку

Small default
© мвд.рф

© мвд.рф

Начальник управления уголовного розыска УМВД Приморского края Андрей Миляев задержан по подозрению в получении пяти миллионов рублей.

По данным следствия, Миляев сообщал знакомому предпринимателю, занимавшемуся вырубкой леса на территории Приморского края, о запланированных проверках по выявлению нарушений.

За это бизнесмен передал начальнику угрозыска с начала 2018 года более 5 миллионов рублей в качестве его доли от дохода, полученного от переработки древесины.

Возбуждено уголовное дело по статье «Злоупотребление полномочиями».

Следствие требует заключить Миляева под стражу. Во время обыска у него дома были найдены банковские карты и наличность на сумму около миллиона рублей, сообщается на сайте СК РФ.

Читайте также:

Нам важно ваше мнение!

+0

Комментарии (0)

Тесты
Тест: Знаете ли самых знаменитых художников мира?
30022554читать позжечитаю позже
Животные
Кот спас хозяйке жизнь и удостоился престижной награды
29434142читать позжечитаю позже

главное


Культура
История
Самая развратная женщина христианства на картинах, иконах и плакатах

Поговорим о самом секси-персонаже книги «Апокалипсис».

24460796читать позжечитаю позже
|статья

Культура
История
История автора прижизненных портретов палачей революции и их жертв15 июля 2018

И палачи, и их жертвы — все они оказались на портретах несправедливо забытого мастера.

113321695читать позжечитаю позже