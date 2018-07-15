В Приморье задержали начальника угрозыска за многомиллионную взятку

Начальник управления уголовного розыска УМВД Приморского края Андрей Миляев задержан по подозрению в получении пяти миллионов рублей.

По данным следствия, Миляев сообщал знакомому предпринимателю, занимавшемуся вырубкой леса на территории Приморского края, о запланированных проверках по выявлению нарушений.

За это бизнесмен передал начальнику угрозыска с начала 2018 года более 5 миллионов рублей в качестве его доли от дохода, полученного от переработки древесины.

Возбуждено уголовное дело по статье «Злоупотребление полномочиями».

Следствие требует заключить Миляева под стражу. Во время обыска у него дома были найдены банковские карты и наличность на сумму около миллиона рублей, сообщается на сайте СК РФ.