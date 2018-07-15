В Приморье задержали начальника угрозыска за многомиллионную взятку
- 30 июля 2019, 10:57
- Александр Юрьев, журналист «Ридуса», отдел новостей
Начальник управления уголовного розыска УМВД Приморского края Андрей Миляев задержан по подозрению в получении пяти миллионов рублей.
По данным следствия, Миляев сообщал знакомому предпринимателю, занимавшемуся вырубкой леса на территории Приморского края, о запланированных проверках по выявлению нарушений.
За это бизнесмен передал начальнику угрозыска с начала 2018 года более 5 миллионов рублей в качестве его доли от дохода, полученного от переработки древесины.
Возбуждено уголовное дело по статье «Злоупотребление полномочиями».
Следствие требует заключить Миляева под стражу. Во время обыска у него дома были найдены банковские карты и наличность на сумму около миллиона рублей, сообщается на сайте СК РФ.
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