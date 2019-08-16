В аэропорту Антальи застряли 400 российских туристов

В аэропорту Антальи из-за 13-часовой задержки вылета рейса № 41834 авиакомпании Nordwind («Северный ветер») застряли около четырехсот туристов из Санкт-Петербурга. Они должны были вылететь в Пулково еще утром 16 августа, но оказались заперты в зоне Duty-free.

«Доставленные в аэропорт пассажиры смело сдали багаж, оставшись с ручной кладью, прошли регистрацию и погранконтроль. Обещанную посадку они не дождались, табло аэропорта высветило новое время отправления: 22.00. К вечеру 16 августа в терминале сложилась критическая ситуация. Представители Nordwind на связь с пассажирами не вышли. За едой, водой и прочим сотни человек ринулись в Duty-free», — пишет питерское издание «Фонтанка».

Учитывая ранний вылет и время на трансфер до аэропорта, россияне не спят уже вторые сутки, и находятся в крайне раздраженном состоянии. К вечеру по посадочному талону им выдали паек: воду, маленькую порцию картошки-фри и чикенбургер.

«Нам дают служебные телефоны, чтобы мы пытались связаться с представителями Nordwind и туроператора „Пегас“ и прояснить хоть что-то», — рассказали журналистам пассажиры.



Причина сбоя в работе в авиакомпании Nordwind пока не сообщается. По неофициальной информации, имела место поломка самолета. Не исключено, что туристам придется ждать вылета в аэропорту до 17 августа. Представители перевозчика не направили пассажиров в гостиницу, размещение в которой предусмотрено авиационными правилами в случае задержки рейса более чем на 8 часов.

В генеральном консульстве России в Анталье заявили, что помочь ничем существенным не могут — это обязанность авиаперевозчика. «Мы находимся на контакте со службами аэропорта. Пытаемся выйти на связь с сотрудниками авиакомпании, но пока сотрудники авиакомпании на связь не выходят. Ведем переговоры также с представителями туроператора», — сказал РБК представитель консульства.

Другие рейсы из Антальи в Россию и обратно осуществляются по расписанию.



Как сообщал «Ридус», туристический сезон в Турции в этом году омрачился массовой гибелью россиян. Со слов генконсула РФ в Анталье Олега Рогозы стало известно, что число умерших туристов из России уже идет на десятки. Среди самых распространенных причин гибели — несчастные случаи, дорожные аварии, обострение хронических и вялотекущих заболеваний на фоне акклиматизации, слишком длительного пребывания на солнце, переедания и чрезмерного употребления алкоголя.