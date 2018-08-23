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Пригожин заявил, что в России нет частных военных компаний

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© Михаил Метцель/ТАСС

Российский предприниматель Евгений Пригожин заявил, что ничего не знает о деятельности российских частных военных компаний (ЧВК). Бизнесмен назвал российские ЧВК несуществующими организациями.

В беседе с изданием The Bell Пригожин отметил, что слухи о его причастности к «ЧВК Вагнера» распространяет Служба безопасности Украины.

Предприниматель подчеркнул, что никогда не вел переговоры о финансировании «ЧВК Вагнера» с Министерством обороны России.

По словам бизнесмена, его компания «Конкорд менеджмент и консалтинг» не имеет контрактов на снабжение и оказание услуг армии, за исключением редких мероприятий в рамках кейтеринга.

Как утверждают собеседники издания, организовать частную военную компанию предложил Генштаб в конце 2000-х годов. Источники в Минобороны рассказали, что «ЧВК Вагнера» была создана после закрытой презентации, которую в 2010 году провел Эбен Барлоу — основатель первой в мире легальной ЧВК Executive Outcomes. По данным источников, организацией российской ЧВК предложили заняться санкт-петербургскому бизнесмену Евгению Пригожину.

В ноябре прошлого года в Сети появилось видео, в котором Пригожин в составе российской делегации присутствует на переговорах министра обороны Сергея Шойгу с командующим Ливийской национальной армией Халифой Хафтаром, напоминает URA.RU.

«Группа Вагнера» — неофициальное название российской частной военной компании, действовавшей сначала на территории Украины, а после в Сирии.

Две недели назад Пригожин ответил на обвинения в убийстве журналистов в ЦАР.

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