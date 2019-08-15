Опасные для человека тропические клопы добрались и до Москвы

Специалисты лаборатории проблем дезинфекции НИИ дезинфектологии опубликовали сообщение, что в России увеличивается число жалоб на укусы тропических клопов. Скорее всего, эти насекомые проникли в страну не так давно, но смогли быстро расплодиться.

Клопы одинаково хорошо приживаются практически в любых помещениях, вне зависимости от их санитарного состояния.



В середине лета тропических клопов обнаружили в Брянске, но сейчас сообщения об укусах поступают почти со всей России, в том числе из Москвы.

По словам первой пострадавшей от укусов женщины, следы на теле она обнаружила днем после посещения отеля в Брянске. Ухудшение самочувствия женщина почувствовала уже после возвращения в Москву.

Скорее всего, новый вид клопов завезли в РФ туристы и мигранты из азиатских стран. Клопы очень живучи, могут проникнуть в одежду и обувь и так „путешествовать“ на большие расстояния, — пояснил ведущий научный сотрудник лаборатории проблем дезинфекции НИИ дезинфектологии Павел Алексеев.

Медики поясняют, что укусы тропических клопов можно спутать с аллергией, но, в отличие от сыпи, места укусов опухают. В отличие от обычных клопов, которые переносят только гепатит В, тропические могут заразить человека лихорадкой и туляремией — инфекционным заболеванием, поражающим кожные покровы, лимфатическую систему и другие органы.

Ранее мы рассказывали, как бороться с тропическими клопами в квартирах и домах. Специалисты советуют регулярно проводить уборку и менять постельное белье.