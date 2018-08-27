Ученый назвал способ борьбы с появившимися в Москве тропическими клопами

Для избавления от тропических клопов, о появлении которых в домах москвичей сообщили СМИ, потребуется сильно нагреть или охладить помещение, сообщил РИА Новости пресс-секретарь Зоологического музея МГУ Илья Гомыранов.

При этом он заметил, что лучше не экспериментировать, а обратиться к специалистам.

Ранее о появлении нового вида тропических клопов сообщила «Вечерняя Москва» со ссылкой на Роспотребнадзор.

По данным ведомства, численность этих насекомых ежегодно возрастает вдвое. При этом отмечается, что они могут распространяться не только в антисанитарных условиях, но и в чистых помещениях.

Эксперты предупреждают, что клопам достаточно появиться в одной из квартир, чтобы затем заполонить весь дом.

Как отмечает издание, о появлении клопов жильцы, как правило, узнают уже после того, как находят на теле многочисленные укусы. Чтобы выявить паразитов на ранней стадии следует как можно чаще менять постельное белье.

В беседе с агентством Гомыранов отметил, что для уничтожения клопов применяют различные инсектициды, в особенности пиретроиды, а также прогревают все зараженное клопами помещение сухим жаром до температуры не ниже 48 градусов в течение 6−8 часов, или промораживают.

По словам ученого, при минус 17 градусов клопы живут только сутки, а при плюс 45 градусов погибают через 45−60 минут.

Гомыранов также рассказал, что тропический постельный клоп (Cimex hemipterus) изначально обитал в тропическом климате, а затем расселился вместе с человеком по всему миру. В Москве его впервые обнаружили в 2015—2016 годах, а в Санкт-Петербурге, Смоленске и Саранске в 2016 году.