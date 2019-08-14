В НАТО обвинили пилота Су-27 из эскорта Шойгу в небезопасном маневре

Американские СМИ распространили заявление неназванного представителя НАТО о том, что сопровождавший самолет министра обороны Сергея Шойгу российский Су-27 совершал небезопасные маневры в отношении истребителя Альянса.

Как сообщает телеканал CNN, в НАТО посчитали, что российский пилот направил свой истребитель по опасной траектории наперерез истребителю F-18, заставив самолет альянса маневрировать, чтобы избежать столкновения. «Это был небезопасный маневр, так как он почти пересек траекторию полета одного из F-18», — сказал представитель НАТО.

Кроме того, представитель Альянса указал на отсутствие у эскорта самолета Сергея Шойгу плана полета и сигналов транспондеров. По его словам, тем самым Россия поставила под угрозу совершавшие полеты поблизости гражданские и военные самолеты.

«У самолета Ту-214 был действующий план полета, он идентифицировал себя и ответил на запрос воздушной диспетчерской службы. Два сопровождающих его Су-27 летели без плана полета, их транспондеры были выключены, и они не отвечали на запросы авиадиспетчеров», — заявил он.

Напомним, 13 августа СМИ сообщили о попытке истребителя НАТО F-18 приблизиться к самолету министра обороны РФ Сергея Шойгу над нейтральными водами Балтийского моря. Эту попытку пресек российский Су-27. Самолет Шойгу следовал из Калининграда в Москву с эскортом из двух истребителей морской авиации Балтийского флота России.

Пресс-служба НАТО объяснила инцидент необходимостью «идентифицировать самолет, который летел близко к воздушному пространству альянса». «Как только идентификация была проведена, самолет [НАТО] вернулся на базу. НАТО не имела информации, кто был на борту российского самолета», — отметили в организации.



Как сообщал «Ридус», лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил реагировать на любые случаи приближения военных самолетов иностранных государств к воздушным судам первых лиц российского государства самым жестким образом, вплоть до уничтожения противника. «Их нужно сбивать! Мы не можем подвергать риску наших высокопоставленных руководителей. Один раз собьем — никогда больше приближаться не будут», — считает Жириновский.

