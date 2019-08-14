Цены летнего отдыха для россиян выросли на 10%

Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе заявила, что этим летом цены на отдых для россиян в среднем выросли на 9—10% по сравнению с прошлым годом.

По ее словам, при этом есть направления, где в августе, в разгар летнего сезона, цены снизились.

В частности, Ломидзе отметила, что в этом месяце подешевели курорты Болгарии, Кипра, Турции, а также некоторые курорты Краснодарского края.

Кроме того, директор АТОР сообщила, что по-прежнему сохраняется тенденция к экономии во время отдыха.

Во-первых, многие российские туристы переходят из среднего ценового сегмента в бюджетный.

Во-вторых, они сокращают продолжительность отдыха с традиционных двух недель до 8—10 дней, берут меньше экскурсий и стараются выбирать варианты размещения, где услуги включены в стоимость путевки по максимуму.

Как писал «Ридус», в июле эксперты определили самые популярные направления для отдыха у российских пенсионеров.

Ранее специалисты назвали наиболее популярные у наших туристов морские курорты для отдыха в высокий сезон, то есть в июле и августе.

