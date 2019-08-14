найти ×
   
  • USD -0.40
    65.20
  • EUR -0.51
    72.90
СохранитьСохранено0
×

-102183

Цены летнего отдыха для россиян выросли на 10%

Small default
© Максим Григорьев/ТАСС

© Максим Григорьев/ТАСС

Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе заявила, что этим летом цены на отдых для россиян в среднем выросли на 9—10% по сравнению с прошлым годом.

По ее словам, при этом есть направления, где в августе, в разгар летнего сезона, цены снизились.

В частности, Ломидзе отметила, что в этом месяце подешевели курорты Болгарии, Кипра, Турции, а также некоторые курорты Краснодарского края.

Кроме того, директор АТОР сообщила, что по-прежнему сохраняется тенденция к экономии во время отдыха.

Во-первых, многие российские туристы переходят из среднего ценового сегмента в бюджетный.

Во-вторых, они сокращают продолжительность отдыха с традиционных двух недель до 8—10 дней, берут меньше экскурсий и стараются выбирать варианты размещения, где услуги включены в стоимость путевки по максимуму.

Как писал «Ридус», в июле эксперты определили самые популярные направления для отдыха у российских пенсионеров.

Ранее специалисты назвали наиболее популярные у наших туристов морские курорты для отдыха в высокий сезон, то есть в июле и августе.

Читайте также:

Нам важно ваше мнение!

+0

Комментарии (0)

Общество
10+ смешных случаев, когда матрица дала сбой и создала клонов
13256890читать позжечитаю позже
Животные
Нарисованные пандой картины стоят около 50 тысяч евро
8124916читать позжечитаю позже

главное


Путешествия
Как живет «освобожденный» Донбасс: Северодонецк и Лисичанск — экс-ЛНР

Скажу честно, ехать сюда мне было страшно. Очень не хотелось.

504654473читать позжечитаю позже
|статья

Культура
История
История автора прижизненных портретов палачей революции и их жертв15 июля 2018

И палачи, и их жертвы — все они оказались на портретах несправедливо забытого мастера.

133422279читать позжечитаю позже