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Названы самые популярные направления для отдыха российских пенсионеров

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© Владимир Смирнов/ТАСС

© Владимир Смирнов/ТАСС

Эксперты определили самые популярные направления для отдыха у российских пенсионеров, проанализировав бронирование авиабилетов пассажирами старше 65 лет.

По их данным, лидером у людей старшего возраста стала Москва, которую выбрали 27% туристов-пенсионеров.

На втором и третьем местах рейтинга оказались Санкт-Петербург и Симферополь. В эти города бронировали авиабилеты 7% и 6% пассажиров указанного возраста соответственно.

Четвертое место в рейтинге заняли Минеральные Воды (2,5%), пятое — Сочи (2,3%).

Также в десятку вошли Тель-Авив (2,2%), Калининград (1,7%), Ереван (1,6%), Краснодар (1,5%) и Махачкала (1,4%), сообщает «Интерфакс».

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