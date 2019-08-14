Полицейский в Астрахани получил полтора года тюрьмы за пытки

Суд в Астрахани приговорил бывшего полицейского к полутора годам лишения свободы за пытки задержанного.

Его признали виновным в совершении преступления по статье УК РФ «Превышение должностных полномочий с применением насилия и специальных средств».

По версии следствия, двое оперуполномоченных задержали на местном рынке торговца, избили его, а затем надели наручники и насильно посадили в служебную машину.

Привезя в отдел полиции, правоохранители снова избили предпринимателя, а также пытали его элетрошокером.

Уголовное дело в отношении второго бывшего полицейского в настоящее время находится в производстве, сообщается на сайте регионального СК РФ.

Как писал «Ридус», на прошлой неделе в Хабаровске краевой суд приговорил бывшего полицейского Владимира Овчинникова, который не предотвратил убийство пауэрлифтера Андрея Драчева, к двум годам и четырем месяцам лишения свободы по статье «Халатность».