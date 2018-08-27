Экс-полицейского приговорили к реальному сроку из-за убийства пауэрлифтера
- 06 августа 2019, 10:03
- Александр Юрьев, журналист «Ридуса», отдел новостей
В Хабаровске краевой суд приговорил бывшего полицейского Владимира Овчинникова, который не предотвратил убийство пауэрлифтера Андрея Драчева, к двум годам и четырем месяцам лишения свободы по статье «Халатность», сообщает «АиФ-Дальинформ».
Кроме того, экс-правоохранителю запрещено в течение года и десяти месяцев занимать должности в силовых структурах.
Издание отмечает, что из-за судимости сына должна будет уйти в отставку его мать, работающая сейчас оперативным сотрудником в УМВД по Хабаровскому краю.
Овчинников был приятелем Аллахверанова, осужденного за убийство пауэрлифтера. По версии следствия, он был очевидцем конфликта, но не стал вмешиваться в драку.
В мае 2019 года суд приговорил Овчинникова к двум с половиной годам условно, однако защита семьи потерпевшего подала апелляцию, напоминает РЕН ТВ.
Как сообщал «Ридус», в декабре прошлого года суд в Хабаровске приговорил к 18 годам лишения свободы в колонии строгого режима Анара Аллахверанова, признанного виновным в убийстве чемпиона мира и Европы по пауэрлифтингу Андрея Драчева.
Напомним, 20 августа 2017 года в Хабаровске от черепно-мозговой травмы умер чемпион мира и Европы по пауэрлифтингу Андрей Драчев. Травму спортсмен получил во время драки, которая произошла рядом с кафе в центре города.
Месяц спустя разыскиваемый по делу об убийстве Анар Аллахверанов пришел в следственное управление с повинной.
В феврале прошлого года Хабаровский краевой суд начал рассмотрение дела об убийстве Андрея Драчева.
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