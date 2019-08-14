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Под Хабаровском медведь разрыл могилу и похитил покойника

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© pexels.com

© pexels.com

В городе Комсомольске-на-Амуре Хабаровского края медведь разрыл могилу на кладбище и утащил покойника, сообщает kp.ru.

Издание отмечает, что дикие животные регулярно приходят на городское кладбище, так как оно находится рядом с лесом.

В основном звери ищут пищу, которую оставляют на могилах те, кто приходит помянуть покойного.

Однако иногда, как рассказали изданию работники кладбища, медведи пытаются рыть землю на месте захоронений.

Но если раньше они не успевали довести дело до конца, животных пугали и прогоняли, то в этот раз ночной гость достиг своей цели. Медведь разрыл одну из относительно свежих могил, вытащил тело и уволок в лес.

Для медведя выкопать полтора метра почвы, да еще когда она рыхлая, не представляет большого труда. Тем более что медведь способен учуять пищу под таким слоем земли, — приводит издание слова сотрудника регионального министерства природных ресурсов Юрия Колпака.

Как сообщал «Ридус», на днях в Хабаровском крае медведь растерзал грибника, а на Камчатке около 70 голодных медведей заблокировали туристическую тропу.

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