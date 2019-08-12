Около 70 голодных медведей заблокировали туристическую тропу на Камчатке

На Камчатке временно закрыли популярный туристический маршрут в связи с агрессивным поведением медведей.

Отмечается, что около 70 голодных животных собираются на реке Хакыцин, по берегу которой проходит туристический маршрут «Загадки Хакыцина».

В связи с незначительным заходом нерки в одно из крупнейших нерестилищ бассейна Курильского озера у медведей наблюдается недостаток корма, сообщается на сайте Кроноцкого заповедника, под управлением которого находится особо охраняемая территория Южно-Камчатского заказника.

Как правило, в августе медведи собираются на берегу реки в ожидании пищи.

Сейчас там, по данным специалистов, находится около 70 взрослых особей, между которыми из-за острого дефицита еды часто возникают конфликты.

В связи с этим возникает риск агрессии медведей и по отношению к человеку.

Так, на прошлой неделе изучающие животных ученые столкнулись с проявлением агрессии зверя. На учетном маршруте, совпадающем с туристическим, взрослый самец набросился на трех человек, но в последний момент свернул в сторону, отмечает газета «Взгляд».

Как сообщал «Ридус», в камчатском аэропорту Елизово в ночь на 22 июля бурый медведь разрушил часть заграждения и проник на территорию воздушной гавани.