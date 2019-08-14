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Синоптики пообещали москвичам жару

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© Вячеслав Прокофьев/ТАСС

© Вячеслав Прокофьев/ТАСС

В Центральную Россию возвращается жаркая летняя погода. Сначала температурный фон вернется к климатической норме, а затем превысит ее, отмечают синоптики.

По данным специалистов, в связи с тем, что высотный циклон перекрыл холодные потоки, в центральные российские регионы начал поступать воздух из тропических широт.

Если в Центральном федеральном округе в ближайшие дни температура будет достигать 26 градусов тепла, то в Поволжье столбики термометров поднимутся до 34 градусов.

В столице, согласно прогнозу, в среду, 14 августа, потеплеет до 25 градусов, в области — до 26.

Правда, не обойдется без осадков. Наиболее интенсивные грозовые дожди в ближайшие дни пройдут на западе и севере Центрального федерального округа, сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.

Как сообщалось ранее, в ближайшие выходные в столичном регионе несколько похолодает из-за обильных осадков, однако с понедельника, 19 августа, жаркая погода снова вступит в свои права.

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