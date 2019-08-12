В Москву идет похолодание

В ближайшие выходные москвичей и гостей столицы ожидает дождливая и прохладная погода, сообщает РИА Новости со ссылкой на главного специалиста Московского метеобюро Татьяну Позднякову.

По словам синоптика, погоду к выходным дням может испортить южный циклон.

Она также отметила, что в эти дни не исключено большое количество осадков, из-за чего в дневные часы будет прохладно.

В то же время в будние дни в столице продержится достаточно комфортная погода с температурой около 22—24 градусов тепла, рассказала агентству метеоролог.

Правда, разной интенсивности дожди, по ее словам, в эти дни также возможны, а наибольшие пройдут в Москве во вторник.

Ранее депутат Госдумы Алексей Журавлев заявил, что дождливое лето и пожары в Сибири — это результат использования американцами климатического оружия против нашей страны.

Как сообщал «Ридус», ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец назвал это заявление бредом.