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В Москву идет похолодание

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© EPA/MAXIM SHIPENKOV/ТАСС

© EPA/MAXIM SHIPENKOV/ТАСС

В ближайшие выходные москвичей и гостей столицы ожидает дождливая и прохладная погода, сообщает РИА Новости со ссылкой на главного специалиста Московского метеобюро Татьяну Позднякову.

По словам синоптика, погоду к выходным дням может испортить южный циклон.

Она также отметила, что в эти дни не исключено большое количество осадков, из-за чего в дневные часы будет прохладно.

В то же время в будние дни в столице продержится достаточно комфортная погода с температурой около 22—24 градусов тепла, рассказала агентству метеоролог.

Правда, разной интенсивности дожди, по ее словам, в эти дни также возможны, а наибольшие пройдут в Москве во вторник.

Ранее депутат Госдумы Алексей Журавлев заявил, что дождливое лето и пожары в Сибири — это результат использования американцами климатического оружия против нашей страны.

Как сообщал «Ридус», ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец назвал это заявление бредом.

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