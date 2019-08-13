Генконсул Украины в Петербурге объявлен персоной нон грата

В ответ на высылку Киевом российского дипломата в МИД РФ объявили персоной нон грата генконсула Украины в Санкт-Петербурге.

В министерстве отметили, что сотрудника российской дипмиссии выслали из Украины без каких-либо доказательств его противоправной деятельности.

«Еще в мае 2019 года украинские спецслужбы устроили очередную провокацию, безосновательно объявив сотрудника генконсульства РФ во Львове персоной нон грата», — приводит ТАСС сообщение внешнеполитического ведомства.

По данным МИД РФ, СБУ три месяца не могла обнародовать информацию, подтверждающую противоправную деятельность российского дипломата. В министерстве это связали с «внутриполитическими играми на Украине».

Ранее сообщалось, что СБУ обвинила российского дипломата в разведывательной деятельности и вербовке военного пенсионера из Львовской области для сбора секретной информации.