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Киев объявил российского дипломата персоной нон грата

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© google maps

© google maps

МИД Украины объявил российского дипломата, сотрудника генконсульства РФ во Львове персоной нон грата, сообщает Служба безопасности Украины (СБУ).

По данным ведомства, под дипломатическим прикрытием во Львове работал российский разведчик.

Отмечается, что он уже покинул страну.

Кроме того, СБУ возбудила уголовное дело по статье «Государственная измена» в отношении жителя Львовской области.

Задержанный по подозрению в госизмене украинец

Задержанный по подозрению в госизмене украинец

© СБУ

Его подозревают в передаче сведений сотруднику российского консульства. В ведомстве сообщают, что мужчина был завербован российскими спецслужбами в 2014 году.

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