Отменили испытания, из-за которых жителей Неноксы собирались эвакуировать

Отменены мероприятия на военном полигоне, из-за которых жителям деревни Ненокса Архангельской области предложили уехать, сообщил начальник Ненокского территориального отдела администрации Северодвинска Валерий Машенков.

«Завтра никаких мероприятий не будет», — приводит его слова ТАСС.

Машенков рассказал агентству, что ему позвонил командир полигона и сообщил об отмене запланированных мероприятий, отметив, что это решение согласовано с Минобороны.

В настоящее время жителей Неноксы оповещают о том, что не надо никуда эвакуироваться, добавил Машенков.

При этом он заметил, что эвакуация населения Неноксы на время проведения работ на полигоне — обычная практика. По его словам, местные жители знают, что делать в таких случаях.

В свою очередь замглавы Северодвинска Ирина Сахарова заявила, что в Неноксе и самом Северодвинске обстановка спокойная, никакой паники у жителей нет.

Ранее сообщалось, что жителей села Ненокса, которое находится рядом с военным полигоном, пережившим взрыв реактивной установки 8 августа, решено эвакуировать. Людей из населенного пункта планировалось вывезти поездом 14 августа.

Напомним, 8 августа на полигоне Ненокса во время подготовки к пробным пускам на учениях из-за нарушения техники безопасности случайно сдетонировал заряд. Во время испытаний погибли пять сотрудников госкорпорации «Росатом», трое получили повреждения.

В близлежащем Северодвинске было отмечено кратковременное повышение радиационного фона, но в течение часа излучение вернулось в пределы нормы. По сведениям Российского федерального ядерного центра, остаточное радиационное загрязнение в окрестностях полигона после аварии не зарегистрировано.