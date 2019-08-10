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Пять сотрудников Росатома погибли на полигоне под Архангельском

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© pexels.com

© pexels.com

Пять сотрудников государственной корпорации «Росатом» погибли во время взрыва на военном полигоне в Архангельской области, сообщают «Новые Известия» со ссылкой на департамент коммуникаций компании.

Кроме того, три человека получили травмы различной степени тяжести.

Как стало известно изданию, на полигоне проводили испытание жидкостной реактивной двигательной установки.

Отмечается, что в связи с происшествием на месяц закрыли для судоходства участок Белого моря рядом с местом взрыва.

Ранее, как писал «Ридус», в результате взрыва в военной части в 30 километрах от Северодвинска в четверг, 8 августа, два человека погибли и 15 пострадали.

Позже появилась информация, что шестеро пострадавших в результате взрыва на военном полигоне в Архангельской области получили серьезные дозы радиации.

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