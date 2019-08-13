«Кинопоиску» грозит штраф в полмиллиона рублей за недостоверную рекламу

Сервис «Кинопоиск» уличили в недостоверной рекламе на сайте Yandex.ru.

В связи с этим столичное управление Федеральной антимонопольной службы (ФАС) возбудило дело, рассмотрение которого назначено на 21 августа.

Если вина «Кинопоиска» будет доказана, порталу грозит штраф до 500 тысяч рублей.

Как сообщается на сайте службы, недостоверной может быть признана реклама бесплатного периода премиальной подписки на просмотр сериалов, включая «Игру престолов».

Хотя в рекламе этот период составляет 30 дней, при переходе на Kinopoisk выяснялось, что зрителей ожидает всего лишь 7 дней удовольствия.

В сообщении также отмечается, что дело возбуждено и в отношении «Яндекса» как заинтересованного лица.

Ранее ФАС обнаружила нарушения закона «О рекламе» в рекламном ролике лекарственного препарата «Гексорал», в съемках которого принял участие Филипп Киркоров.