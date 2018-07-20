В рекламе с участием Киркорова нашли нарушения закона

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) обнаружила нарушения закона «О рекламе» в рекламном ролике лекарственного препарата «Гексорал», в съемках которого принял участие Филипп Киркоров.

«Комиссия ФАС России признала ООО „Джонсон & Джонсон“ виновным в нарушении закона о рекламе», — приводит РИА Новости сообщение ведомства.

В настоящее время решается вопрос о возбуждении дела об административном правонарушении.

Как поясняет ФАС, в рекламе используется утверждение «Гексорал. Болезнетушитель № 1″, однако выполненная мелким шрифтом информация о самом спрее, являющимся первым в линейке „Гексорала“ по продажам в штуках, занимает всего 2% площади кадра и демонстрируется лишь 3 секунды, что не позволяет потребителям ее воспринять.

Внимание же потребителей фиксируется на информации о первенстве „Гексорала“, которая приведена в рекламе крупным шрифтом.

Кроме того, создатели рекламы делают акцент на том, что боль в горле, возникшая у ее героев, устраняется после применения лекарственного препарата. „Подобное заверение потребителей в эффективности препарата и гарантии его положительного действия в лечении нарушают требования закона“, — цитирует агентство заявление ФАС.

Особо обращается внимание на то, что реклама лекарственных средств не должна гарантировать положительное действие объекта рекламирования, его безопасность, эффективность и отсутствие побочных действий.

Ранее компания Microsoft удалила рекламный ролик с участием российского актера Ивана Охлобыстина, объяснив это тем, что она поддерживает принципы многообразия и инклюзивности в каждом аспекте своей работы». В ролике артист рекламировал программное обеспечение, исполняя роль компьютерного «доктора».