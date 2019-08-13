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Зеленский поручил давать гражданство «политическим беженцам» из России

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© Zuma\TASS

© Zuma\TASS

Президент Украины Владимир Зеленский поручил кабинету министров разработать законопроект об упрощенном порядке получения украинского подданства иностранцами и лицами без гражданства, которые участвовали в «обеспечении национальной безопасности и обороны Украины».

Кроме того, украинский паспорт смогут получить россияне, которые подверглись «преследованиям по политическим убеждениям».

По словам главы украинского государства, его инициатива «обеспечивает защиту прав и свобод» граждан.

Указ о законопроекте опубликован на сайте президента Украины.

Напомним, в июле президент Украины Владимир Зеленский поручил внешнеполитическому ведомству страны разработать механизм упрощенного получения украинского гражданства этническим украинцам из «дружественных стран». Данная инициатива последовала в ответ на указ Владимира Путина от 17 июля об упрощении предоставления гражданства РФ всем жителям Донбасса.

В апреле Владимир Путин подписал первый указ об упрощенном получении российских паспортов гражданами Украины, однако он касался только жителей неподконтрольных Киеву территорий — Луганской и Донецкой народных республик.

Позже, в июле, президент России подписал указ, согласно которому увеличивается число граждан Украины, имеющих право получить российское гражданство в упрощенном порядке. Согласно указу, на получение гражданства в упрощенном порядке смогут рассчитывать украинцы, проживавшие не только в «отдельных районах», а на всей территории Донецкой и Луганской областей.

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