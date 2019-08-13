Обновлен список наиболее востребованных в России профессий

Самой востребованной профессией в России является продавец-кассир, свидетельствуют результаты нового опроса Всероссийского научно-исследовательского института (ВНИИ) труда Министерства труда РФ.

Кроме продавцов-кассиров не испытывают проблем с трудоустройством повара, педагоги профессионального обучения, юристы и специалисты по социальной работе. В десятку пользующихся спросом профессий также вошли специалист по закупкам, педагог дополнительного образования детей и взрослых, медсестра, делопроизводитель, бухгалтер и педагог-дефектолог, сообщает РИА Новости.



Два месяца назад тот же ВНИИ уже проводил аналогичное исследование, и с тех пор топ-5 профессий не поменялся, что говорит об устойчивом спросе на рынке туда. Оба исследования предназначались для государственного информационного ресурса «Справочник профессий». В опросе работодатели заявили более чем о 30 тысячах востребованных профессий, из которых специалисты ВНИИ оставили в списке чуть более тысячи.

При этом молодежь в России убеждена, что самая перспективная специальность — это программист. Около 40% выпускников школ планируют в этом году получить техническое образование, и, по опросам, самое желаемое направление — разработка программного обеспечения.

Как сообщал «Ридус», около 15 миллионов россиян в близком будущем рискуют остаться без работы из-за технологического прогресса, который сделает их профессии ненужными. Например, продавцы, охранники и водители, чей труд скоро будет не востребован из-за появления «умных машин». С предупреждением об этом недавно выступил член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Олег Шеин.

Хотя светлое роботизированное будущее пока еще не наступило, уже сегодня чаще других без работы оказываются представители рабочих специальностей: строители, водители, машинисты, грузчики, почтальоны, дворники, уборщики, курьеры, сторожа, аппаратчики, бармены и сантехники. Всего, по информации Росстата, в первом квартале этого года в России официально числились безработными 3 миллиона 613 тысяч человек.