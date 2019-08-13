Суд вынудил россиянку освободить квартиру от 18 собак
- 13 августа 2019, 08:36
- Александр Юрьев, журналист «Ридуса», отдел новостей
Суд во Владивостоке обязал местную жительницу освободить свою квартиру от 18 собак, которых она приютила, сообщает пресс-служба регионального управления Федеральной службы судебных приставов (ФССП).
Ранее жильцы дома жаловались, что из квартиры женщины круглые сутки раздается шум, а также идет неприятный запах.
Соседи подали исковое заявление в суд, которое он удовлетворил.
Согласное его решению, в районный отдел судебных приставов поступил документ с требованием обязать 55-летнюю женщину освободить жилье от животных.
Отмечается, что в настоящее время судебное производство окончено в связи с его исполнением.
Куда женщина определила своих собак, не сообщается.
Как писал «Ридус», в июле российское правительство утвердило список потенциально опасных пород собак.
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