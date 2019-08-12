Рогозин разместил в Сети музыкальный клип, посвященный роботу Федору

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин опубликовал в Twitter видеоклип, посвященный предстоящему полету робота Федора на МКС.

Ролик сопровождает песня, автором которой является сам Рогозин.

«Посвящается нашему Федору и его предстоящему полету», — написал глава Роскосмоса в пояснении к видео.

В клип на песню Рогозина «Над Землей летит корабль» включены кадры, запечатлевшие процесс создания робота и его подготовки к полету на МКС. В ролике также использована трехмерная графика.

В финале использован прием из «Звездных войн» — вдаль уплывают надписи с позывным робота Skybot F-850, его функциями и планами выхода в открытый космос в следующем полете, а также анонсом полета на МКС — 22 августа.

Сам Федор поблагодарил Рогозина за клип: «Спасибо, товарищ Генеральный! За мной не заржавеет!»

Как отмечает РИА Новости, до этого песня «Над Землей летит корабль» была исполнена на концерте, посвященном Дню космонавтики.

Ранее сообщалось, что российский антропоморфный робот Федор занял место пилота космического корабля «Союз МС-14». 11 августа его разместили в рабочем кресле на борту аппарата, а на следующий день запланировано совместное тестирование всех систем.

Создание Федора обошлось примерно в 300 миллионов рублей, и было закончено в августе 2017 года. Его имя расшифровывается как Final Experimental Demonstration Object Research (Финальный Экспериментальный Демонстрационный Объект Исследований). В июле устройство получило новое наименование Skybot F-850.



Федор уже научился водить автомобиль и квадроцикл, стрелять из пистолета, работать дрелью и осуществлять ряд более простых операций. В перспективе роботу предстоит летать на российском корабле «Федерация».

