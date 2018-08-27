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Робот Федор перед полетом на МКС решил сменить имя

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  • 19 июля 2019, 12:59
  • Эрика Ефремова, журналист «Ридуса», отдел «Наука и технологии»

Российский робот-космонавт Федор уже в следующем месяце отправится на Международную космическую станцию (МКС) для прохождения очередных испытаний.

Подготовка робота к полету ведется уже несколько лет, и недавно выяснилось, что перед полетом Федор решил сменить имя. Теперь робота-гуманоида зовут Skybot F-850.

Сообщается, что 22 августа состоится тестовый полет, в рамках которого инженеры проверят, насколько аппарат готов к длительным миссиям.

Пребывание Skybot F-850 на МКС во многом облегчит задачи космонавтов и даст им больше времени на научные эксперименты.

Роботу не нужен скафандр, и он может выполнять различные поручения вне корабля. Робот-гуманоид обучен точным движениям — умеет переносить и передвигать предметы, проходить полосы препятствий, ориентироваться в пространстве.

Почему перед самым полетом Роскосмос решил сменить имя роботу, не сообщается.

Сейчас робот и все оборудование, которое отправится на станцию, уже подготовлены и прошли все необходимые тесты. Перед полетом Федора немного модернизировали — сузили плечи, чтобы робот мог свободно перемещаться на станции.

Известно, что Skybot F-850 отправится на орбиту в рамках миссии «Союз МС-14», которая станет испытательным полетом и для космического корабля. Это будет первый запуск «Союза МС» на ракете «Союз-2.1а».

Робота-гуманоида достанут и транспортируют на МКС после стыковки корабля со станцией. Этой задачей займется российский космонавт Александр Скворцов.

Напомним, что концепция робота-аватара предполагает, что Федор, или Skybot F-850, будет повторять все движения за оператором, который находится на Земле. Для этого аппарат специально обучали брать предметы разного веса и формы, а также аккуратно перемещаться по замкнутым поверхностям.

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