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Адвокат Александра Серова раскрыл подробности иска певца к Первому каналу

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Александр Серов © Кадр из «Пусть говорят»

Александр Серов © Кадр из «Пусть говорят»

Иск певца Александра Серова к Первому каналу и компании «Директ», занимающейся производством программы «Пусть говорят», был подан в связи с неисполнением договорных обязательств и причинением убытков.

Об этом сообщил адвокат артиста Алексей Степанов.

По его словам, между ООО «Директ» и ИП Серовым был заключен договор, по которому певец обязался участвовать в «Пусть говорят», а «Директ» — заплатить ему за это определенную сумму. В результате Серов выполнил свое обязательство, а производитель программы — нет.

«А Первый канал — это другой момент. Еще одна передача была снята, и исполнение Серов сделал, а договор так и не подписали», — пояснил Степанов в беседе с «360». Он добавил, что в итоге Первому каналу запретили показывать эту программу, но этот запрет был проигнорирован. «Они незаконно использовали его имя, подробности его личной жизни, а также его изображение и все остальное», — сказал телеканалу адвокат.

Он уточнил, что общая сумма исковых требований составляет более 7,13 миллиона рублей, но сейчас они заявлены частично, поскольку есть надежда договориться миром.

По мнению юриста, если ответчики заплатят Серову деньги без суда, они сэкономят на судебных издержках.

Арбитражный суд Москвы принял исковое заявление артиста. Судебное заседание намечено на 17 октября 2019 года.

Ранее сообщалось, что Серов потребовал взыскать с ответчиков задолженность в 800 тысяч рублей по договору от 26 февраля 2019 года и понесенные им убытки в размере 200 тысяч рублей.

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Комментарии (1)

  • Small be8dab27e7
    Alexander Smirnovсегодня, 00:32

    Если ваш родственник серьезно заболел то адвокат должен посоветовать вам принудить больного написать завещание в вашу пользу

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