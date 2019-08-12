Певец Александр Серов намерен отсудить у Первого канала миллион рублей

Певец Александр Серов подал в суд на Первый канал и компанию «Директ», которая занимается производством ток-шоу «Пусть говорят».

Артист намерен отсудить у них миллион рублей.

Как сообщает РИА Новости, в определении Арбитражного суда Москвы говорится о том, что Серов требует взыскать с ответчиков задолженность в 800 тысяч рублей по договору от 26 февраля 2019 года и понесенные им убытки в размере 200 тысяч рублей.

При этом суть договора держится в тайне. Известно только, что через две недели после его подписания вышел выпуск «Пусть говорят» под названием «Кого Александр Серов ведет к алтарю» с подзаголовком «Представит ли артист публике свою новую избранницу?».

Слушания назначены на 17 октября, отмечает агентство.

Ранее сообщалось, что Велта Задорнова, первая жена скончавшегося в 2017 году писателя-сатирика Михаила Задорнова, отсудила у Первого канала 3,75 миллиона рублей в качестве компенсации за трансляцию его концертов «Умом Россию не поднять» и «Кому на Руси жить?».