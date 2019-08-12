В Роскосмосе прокомментировали приближение астероида к Земле

Сближающийся с Землей астероид 2019 OU1 не представляет никакой опасности для планеты и человечества, сообщили в Роскосмосе.

Ранее специалисты NASA информировали о том, что небесное тело максимально сблизится в Землей 28 августа на расстоянии около миллиона километров.

«Даже учитывая, что данное расстояние в 40 раз меньше, чем расстояние от Земли до Венеры, факт сближения астероида не несет никакой угрозы и представляет интерес только с научной точки зрения», — говорится в сообщении.

Отмечается также, что Российская академия наук дала задание отслеживать этот космический объект. Это поручено главному информационно-аналитическому центру автоматизированной системы предупреждения об опасных ситуациях в околоземном космическом пространстве.

В Роскосмосе обратили внимание на то, что потенциальную опасность могут представлять космические объекты естественного происхождения, которые сближаются с Землей на расстоянии меньше радиуса орбиты Луны (около 384 тыс. км).

По данным NASA, к Земле приближается космическое тело, превосходящее по своим размерам находящуюся в Египте пирамиду Хеопса. Диаметр астероида 2019 OU1 составляет 160 метров, что на 20 метров больше вышеозначенной пирамиды.