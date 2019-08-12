К Земле приближается астероид размером с египетскую пирамиду

К Земле приближается космическое тело, превосходящее по своим размерам находящуюся в Египте пирамиду Хеопса, сообщает Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA).

Диаметр астероида 2019 OU1 составляет 160 метров, что на 20 метров больше вышеозначенной пирамиды.

Ведомство называет космическое тело потенциально опасным и отмечает, что 28 августа оно окажется в 40 раз ближе к Земле, чем планета Венера.

Тем не менее, по данным специалистов, астероид должен разминуться с нашей планетой на расстоянии около миллиона километров.

Ранее Европейское космическое агентство (ЕКА) составило перечень космических объектов, представляющих для Земли потенциальную угрозу.

Ближайшая дата теоретического столкновения Земли с астероидом 2006QV89, согласно прогнозам экспертов, может произойти 9 сентября нынешнего года, напоминает ФАН.