найти ×
   
  • USD +0.17
    65.43
  • EUR +0.10
    73.12
СохранитьСохранено0
×

-1012724

К Земле приближается астероид размером с египетскую пирамиду

Small default
© pixabay.com

© pixabay.com

К Земле приближается космическое тело, превосходящее по своим размерам находящуюся в Египте пирамиду Хеопса, сообщает Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA).

Диаметр астероида 2019 OU1 составляет 160 метров, что на 20 метров больше вышеозначенной пирамиды.

Ведомство называет космическое тело потенциально опасным и отмечает, что 28 августа оно окажется в 40 раз ближе к Земле, чем планета Венера.

Тем не менее, по данным специалистов, астероид должен разминуться с нашей планетой на расстоянии около миллиона километров.

Ранее Европейское космическое агентство (ЕКА) составило перечень космических объектов, представляющих для Земли потенциальную угрозу.

Ближайшая дата теоретического столкновения Земли с астероидом 2006QV89, согласно прогнозам экспертов, может произойти 9 сентября нынешнего года, напоминает ФАН.

Читайте также:

Нам важно ваше мнение!

+0

Комментарии (0)

Экономика
Как обманывают «управдомы» и как снизить оплату ЖКУ вдвое
18039740читать позжечитаю позже
Интернет
Чего не стоит покупать на AliExpress. Но все покупают
623727005читать позжечитаю позже

главное


Животные
Нарисованные пандой картины стоят около 50 тысяч евро

Вырученные деньги пойдут на финансирование иллюстрированной книги о пандах венского зоопарка.

8124879читать позжечитаю позже

Животные
Собака-дайвер влюбила в себя соцсети27 августа 2018

Золотистый ретривер с удовольствием ныряет и достаёт со дна различные предметы.

10065364читать позжечитаю позже