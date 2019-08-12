Грибники нашли в лесу выброшенные «Почтой России» посылки

Сотни посылок с AliExpress, выброшенных «Почтой России», были обнаружены местными жителями в лесу около поселка Новенький в Среднеахтубинском районе Волгоградской области.

«Пошли за грибами, а нашли яму с сотнями почтовых пакетиков. В основном с AliExpress», — говорится в сообщении, опубликованном в соцсети «ВКонтакте».

Автор публикации признается, что обнаружившие находку грибники взяли все самое ценное, а остальное оставили на месте.

В своих комментариях пользователи предложили написать коллективную жалобу и обратиться в Роспотребнадзор. «А потом говорят, что не дошла посылка. „Почта России“, вы лучшие», — выразил свои эмоции один из них.

Свой комментарий оставил и официальный представитель «Почты России» в соцсети «ВКонтакте». Он пообещал, что по данному факту будет проведено служебное расследование, а в случае установления вины почтовых сотрудников причастные лица будут привлечены к ответственности в соответствии с УК.

На это ему ответили так: «Что толку? Сейчас 90% нерегистрируемых отправлений из Китая попросту воруется на российской почте».

Правда, нашлись и те, кто предположил, что, возможно, люди просто сами долго не забирали посылки, а на почте их хранить не выгодно как, впрочем, и отравлять обратно в Китай.

Ранее сообщалось, что в Химках в подъезде жилого дома была обнаружена сумка с запечатанными посылками и письмами.