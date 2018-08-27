В Химках в подъезде обнаружена сумка с запечатанными посылками и письмами

Жительница Химок Анжелла Шентякова наткнулась в подъезде дома на улице Бабакина на сумку, полную запечатанных посылок, писем и квитанций.

«Я в шоке! Люди ждут почту, а наша почта с января по настоящее время лежит в 5 подъезде ул. Бабакина 1/6!», — написала она в соцсети «ВКонтакте».

Удивительную находку она решила отнести начальнику почтового отделения 141407.

Тот высказал свое удивление и пообещал, что вся корреспонденция дойдет до адресатов, рассказала Шентякова радиостанции «Говорит Москва».

В соцсети опубликованы фотографии, на которых можно заметить посылки с Алиэкспресс, письма и квитанции за коммунальные услуги, которые жители района не получали с января.

Пресс-секретарь «Почты России» Даниил Скидан сообщил радиостанции, что по данному факту проводится внутренняя проверка.