найти ×
   
  • USD +0.17
    65.43
  • EUR +0.10
    73.12
СохранитьСохранено0
×

1014570

В аварии под Тулой погибли два сотрудника ФСИН и конвоируемый

Small f1a6d446e0
© visualhunt.com

© visualhunt.com

Возвращавшиеся из московского суда два сотрудника УФСИН по Белгородской области и конвоируемый погибли в ДТП в Тульской области, сообщила РИА Новости представитель службы.

По данным регионального УМВД, авария произошла около 12.00 на трассе «Калуга-Тула-Михайлов-Рязань».

Принадлежащий УФСИН легковой автомобиль сначала столкнулся с внедорожником, а затем — с еще двумя машинами. В результате сотрудники службы исполнения наказания и конвоируемый погибли, а еще четыре человека, находившиеся в других автомобилях, получили травмы, сообщили агентству в полиции.

Ранее сообщалось, что в результате столкновения грузовика, микроавтобуса и легкового автомобиля в Московской области пять человек погибли, еще девять пострадали.

Читайте также:

Нам важно ваше мнение!

+0

Комментарии (0)

Интернет
Чего не стоит покупать на AliExpress. Но все покупают
623727005читать позжечитаю позже
Технологии
Доступный «убийца айфона»: обзор Pocophone F1
7297284читать позжечитаю позже

главное


Животные
Нарисованные пандой картины стоят около 50 тысяч евро

Вырученные деньги пойдут на финансирование иллюстрированной книги о пандах венского зоопарка.

8124879читать позжечитаю позже
|статья

Тесты
Тест: Знаете ли самых знаменитых художников мира?08 мая 2018

Разбираетесь ли вы в мировой живописи?

30022924читать позжечитаю позже