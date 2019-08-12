В аварии под Тулой погибли два сотрудника ФСИН и конвоируемый

Возвращавшиеся из московского суда два сотрудника УФСИН по Белгородской области и конвоируемый погибли в ДТП в Тульской области, сообщила РИА Новости представитель службы.

По данным регионального УМВД, авария произошла около 12.00 на трассе «Калуга-Тула-Михайлов-Рязань».

Принадлежащий УФСИН легковой автомобиль сначала столкнулся с внедорожником, а затем — с еще двумя машинами. В результате сотрудники службы исполнения наказания и конвоируемый погибли, а еще четыре человека, находившиеся в других автомобилях, получили травмы, сообщили агентству в полиции.

Ранее сообщалось, что в результате столкновения грузовика, микроавтобуса и легкового автомобиля в Московской области пять человек погибли, еще девять пострадали.

