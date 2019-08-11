В массовом ДТП под Москвой погибли пять человек

В результате столкновения грузовика, микроавтобуса и легкового автомобиля в Московской области пять человек погибли, еще девять пострадали.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе областного главка МВД, авария произошла 11 августа около 19:15 мск на 159-м км Рижского шоссе.

По данным источника агентства, погибли все пять человек, находившиеся в легковой машине. Среди них — двое детей. В больницу доставлены ехавшие в микроавтобусе девять человек, включая ребенка.

В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники полиции. Устанавливаются причины и обстоятельства ДТП.

